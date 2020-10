A avaliação feita pelos bancos às casas – essencial à concessão de empréstimos – manteve-se nos 1128 euros por metro quadrado em setembro, sem qualquer variação face a agosto. Os números foram revelados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Feita a comparação homóloga, assiste-se a uma subida de 62 euros ou 5,8%. Este ritmo de crescimento comprova uma desaceleração no indicador desde a chegada da pandemia ao País. Até março, o ritmo era praticamente o dobro, com o preço do metro quadrado a evoluir a dois dígitos. Em agosto, estava nos 7%.