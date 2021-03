O preço das casas em Portugal subiu 8,4% em 2020, apesar de ter sido ano de pandemia. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam, ainda assim, uma desaceleração face ao aumento de 9,6% no ano anterior.





Apesar dos preços terem subido, no ano passado compraram-se e venderam-se menos casas do que em 2019. “Pela primeira vez desde 2012, o número de transações de alojamentos diminuiu, refletindo o contexto económico adverso decorrente da pandemia”, justifica o INE. Com uma contração homóloga de 5,3%, foram transacionadas 171800 habitações.