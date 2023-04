Portugal foi um dos países onde o preço das casas mais subiu no quarto trimestre de 2022 na União Europeia (UE). Com um aumento de 11,3% em termos homólogos, ou seja, comparativamente aos três últimos meses de 2021, Portugal só ficou atrás da Croácia, Estónia, Hungria e Lituânia na tabela dos maiores acréscimos na habitação.









Os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat mostram que os preços das casas valorizaram 1,1% em Portugal entre outubro e dezembro, face ao trimestre anterior. Na Croácia, que lidera o ranking, o aumento do preço das casas foi de 17,3% face ao mesmo período do ano anterior.

Apesar do aumento, o ritmo de subida dos preços nacionais abrandaram no quarto trimestre face aos trimestres anteriores, tendo-se registado um crescimento de 3,8% no primeiro trimestre, 3,1% no segundo e 2,9% no terceiro, ainda de acordo com a informação divulgada esta terça-feira pelo gabinete de estatísticas europeu.









Leia também Preço das casas sobe 13,2% no segundo trimestre Entre outubro e dezembro de 2022, foi registado na zona euro o maior recuo nos preços desde o quarto trimestre de 2008, a baixarem 1,7%, o mesmo sucedendo na UE desde o primeiro trimestre de 2009, com uma descida de quase 2%.

No período em análise, o índice do preço das casas recuou em 15 dos 27 Estados-membros da UE, face ao trimestre anterior, e subiu nos restantes. Os principais avanços foram observados na Croácia (4,7%), Roménia (2,5%) e Lituânia (1,9%) e os maiores recuos na Dinamarca, com uma queda de 6,5%, na Alemanha (5%) e Chipre, onde os preços caíram 4%.