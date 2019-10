Preços das habitações em Portugal sentem menor aumento do ano

O preço das casas em Portugal aumentou 2,5% no terceiro trimestre de 2019. Este foi o aumento mais reduzido desde o início do ano.

O preço do metro quadrado situou-se nos 1.981 euros entre julho e setembro, segundo o índice de preços do idealista. O aumento de 2,5% face ao segundo trimestre foi superior aos saltos verificados nos trimestres anteriores de 2019: 3,3% no primeiro trimestre e 4,5% no segundo.

Em comparação com o ano anterior, os preços das casas cresceram 15%.

Em termos regionais, o Alentejo afirma-se como exceção. É a única zona na qual não existiu um aumento dos preços em termos trimestrais. Por oposição, os Açores foram a região na qual os preços mais aumentaram na transição para o terceiro trimestre, com um aumento de 4,1%. A área Metropolitana de Lisboa e o Norte subiram na mesma medida – 2,7%- e o centro foi a área que menos avançou, ficando-se por 1%.



Ao nível distrital, os "campeões" dos aumentos são São Miguel, Portalegre e Vila Real. Na ilha Terceira, Viseu e Leiria, os preços baixaram. Já Lisboa mantém-se a recordista dos preços, avaliando-se o metro quadrado do distrito nos 3.223 euros e da cidade em 4.571 euros, os quais comparam os 1.869 euros do distrito do Porto e os 2.750 da cidade do Porto.