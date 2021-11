Mais de oitenta porta-contentores aguardavam ao largo de Los Angeles, no início da semana, para descarregar numa das zonas portuárias mais movimentadas dos Estados Unidos. Apesar da dimensão, é apenas mais um grão de areia na já emperrada engrenagem do comércio marítimo, a braços com a falta de navios, de contentores e até, como na Califórnia, de motoristas para transportar as mercadorias.