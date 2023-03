A McDonald’s Portugal faturou mais de 580 milhões de euros no ano passado, o valor mais elevado desde que abriu o primeiro restaurante em 1991, revelou ao Negócios, a diretora-geral, Inês Lima, apontando que, apesar do resultado, a escalada de custos "comeu" rentabilidade à cadeia de restauração.Leia no Jornal de Negócios.