O preço do litro do gasóleo deverá baixar esta segunda-feira sete cêntimos e o da gasolina cinco cêntimos, refletindo a queda da cotação do petróleo nos mercados internacionais e beneficiando da redução do ISP.Os cálculos foram feitos pelo Ministério das Finanças que mantém o "desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina".Trata-se de um mecanismo que compensa através do ISP a subida ou descida da receita do IVA causada pela variação do preço.