Preços dos combustíveis deverão descer 17 cêntimos no gasóleo e 13 na gasolina já na próxima semana

O Governo prevê que o preço do gasóleo desça 17 cêntimos por litro na próxima semana e que a gasolina baixe 13 cêntimos, em função da variação das cotações internacionais.



A receita adicional do IVA foi neutralizada através da redução das taxas do ISP, "em 2,4 cêntimos por litro de gasóleo e 1,7 cêntimos por litro de gasolina", segundo o comunicado do Ministério das Finanças.





Esta será a maior descida de sempre no preço dos combustíveis, depois dos aumentos repentinos das últimas duas semanas.Se fosse aplicada a fórmula de neutralidade fiscal, a descida seria de "2,6 cêntimos, no caso do gasóleo, e 2 cêntimos no caso da gasolina, de acordo com o mecanismo semanal da revisão dos valores das taxas unitárias", acrescenta o comunicado.Em atualização