Preços dos combustíveis sobem a partir de hoje

É a primeira subida ao fim de um mês: o preço dos combustíveis aumenta a partir desta segunda-feira. O custo do litro do gasóleo sobe, em média, um cêntimo para os 1,383 euros. Já a gasolina vai ainda mais longe no crescimento: avança 1,5 cêntimos para o preço de referência de 1,512 euros por litro.



Na primeira semana do ano verificou-se uma subida nos combustíveis, já que as gasolineiras decidiram refletir nos preços a taxa de carbono e o aumento da incorporação de biocombustíveis. Depois, a correção nos valores durou cinco semanas, até hoje.

Ver comentários