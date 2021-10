Os preços dos combustíveis desceram este sábado, após um corte no Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP). Na gasolina a redução foi de dois cêntimos, enquanto no gasóleo a baixa foi de um cêntimo. Só que esta segunda-feira essa queda deverá ser quase anulada, devido a novo aumento ditado pela escalada do custo do petróleo nos mercados internacionais.