Os preços da gasolina e do gasóleo devem subir até quatro cêntimos por litro a partir de segunda-feira. Interrompe-se assim o ciclo de descida do preço dos combustíveis que durava há quatro semanas.



O preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência para Portugal, para entrega em julho, subiu ontem 3,09% para 30,36 dólares em Londres, retomando a tendência de valorização que se registou nos últimos dias.

