O anúncio do boicote à importação de petróleo da Rússia, devido à guerra da Ucrânia, fez disparar a cotação do Brent – referência para Portugal – em quase 5%, com o barril a atingir os 110,20 dólares no fecho da sessão de quarta-feira. O preço baixou esta quinta-feira, mas ligeiramente, para os 109 dólares, um valor elevado que deixa antever nova subida dos combustíveis na próxima segunda-feira.









