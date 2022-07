A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou este domingo que o projeto de convénio para definir os preços do serviço postal universal prestado pelos CTT vai recolher contributos até 15 de julho.Em causa está a alteração ao regime jurídico da prestação destes serviços, em vigor desde fevereiro, em que é determinado que os critérios a que deve obedecer a formação dos preços dos serviços postais passam a ser estabelecidos, “por um período de três anos, por convénio a celebrar entre a Anacom, a Direção-Geral do Consumidor e os CTT (enquanto prestador do serviço universal)”.