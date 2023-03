O lucro da TAP, em 2022, deverá garantir a Christine Ourmières-Widener o prémio máximo de gestão. Por terem sido ultrapassadas todas as expectativas, a ainda CEO da TAP terá direito a receber, nos termos do contrato com a empresa, um bónus equivalente a 120% da sua remuneração anual: a presidente executiva da TAP, que o Governo despediu com justa causa, deverá receber um prémio de 604 800 euros brutos.









