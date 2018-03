Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da NOS acusa Altice de fraude com uso de rede de fibra ótica

Altice desvaloriza acusação e congratula Miguel Almeida por admitir compra da Media Capital pela dona da PT.

Por Lusa | 15:55

A Altice Portugal saúda o "recuo" da NOS na sua posição sobre a compra da Media Capital pela dona da PT/Meo, ao afirmar que "havendo remédios até não é contra a operação", disse este sábado fonte oficial da operadora.



Em entrevista publicada este sábado no Expresso, o presidente executivo da NOS, Miguel Almeida, aponta que "há uma fraude com a qual os governos e a Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] têm pactuado", referindo-se à Fibrogal, uma empresa de fibra ótica presente no centro do País e nos Açores, alegadamente associada à operadora de telecomunicações Altice.



Sobre a compra da Media Capital, dona da estação televisiva TVI, pela Altice, Miguel Almeida afirmou: "Quero acreditar que a operação não vai acontecer porque é muito negativa para os consumidores, para os cidadãos, e, no limite, para a democracia, uma vez que envolve a comunicação social".



"Se for aprovada, a nossa expectativa - absolutamente legítima atendendo às questões levantadas pela Autoridade da Concorrência - é que terá de ser com os remédios adequados para precaver os riscos identificados", acrescenta o presidente executivo da NOS.



Questionada pela Lusa sobre as declarações de Miguel Almeida, fonte oficial da Altice disse que "a empresa não irá reagir formalmente" à entrevista.



No entanto, indicou, no que respeita à Media Capital, "a Altice, tal como sempre disse, confia na decisão do regulador e saúda o facto de a NOS ter recuado na sua posição, dizendo que, havendo remédios, até não é contra a operação".



A mesma fonte criticou o facto de a NOS não abordar temas com a qual a operadora se debate, "como a estrutura acionista, transparecendo claramente não estar à vontade com o que pode suceder no futuro".



"Parece ter vergonha de assumir que estão na imprensa há muitos anos [através do Público], com um diário de referência em Portugal, e que o seu acionista estrangeiro [empresária angolana Isabel dos Santos] tem forte presença e influência nos media portugueses e angolanos", acrescentou.



Fraude com fibra ótica

Relativamente à acusação de fraude na atuação de uma participada, a Altice "escusa-se a comentar o tema, afirmando, contudo, considerar irresponsável e preocupante o ataque grave e gratuito ao Governo português e ao próprio regulador".



A empresa Fibroglobal é dona de redes rurais no centro do país, onde decorreram incêndios no ano passado.



"Grande parte destes locais é servida pela rede da Fibroglobal, que foi paga com dinheiros públicos e está a ser usada de forma privada, o que constitui uma fraude", refere Miguel Almeida na entrevista, referindo estarem em causa clientes cujos serviços estavam assentes da rede de cobre do incumbente (PT).



O que o incumbente faz, sublinha o presidente da NOS, é propor aos clientes a migração para serviços de fibra, com serviços adicionais.



"Não é já só voz fixa, tentam também vender televisão. Podem dar-se ao luxo de o fazer porque não há concorrência. Usam uma rede que foi paga por dinheiros públicos [fundos europeus de 30 milhões de euros] em seu benefício próprio, o que é uma fraude com a qual sucessivos governos, não apenas o atual, e sucessivas administrações da Anacom, não apenas a atual, têm pactuado, com o seu silêncio e a sua inação", afirma Miguel Almeida.



Fonte oficial da Altice Portugal desvaloriza a entrevista de Miguel Almeida, salientando que tal "indicia a necessidade de 'fazer prova de vida'".



A fonte disse estranhar que a NOS, "recebendo do Estado e, portanto, dos contribuintes, quase 10 milhões de euros pelo contrato de serviço universal, apenas tenha responsabilidade por dois ou três clientes".