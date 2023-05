Presidente da República apela à CMVM para que esteja "à frente dos acontecimentos"

O Presidente da República apelou hoje à CMVM, a par de outras entidades como o Governo ou o parlamento, para que antecipe acontecimentos, de forma a reforçar o papel do mercado de capitais, que considera ainda débil.

"O que se nos pede, mas pede à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pede-se ao Presidente da República, pede-se ao parlamento, pede-se ao Governo, pede-se a outros atores, reguladores, mas em particular à CMVM, é estar à frente dos acontecimentos", disse Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem em vídeo transmitida no encerramento da conferência anual do supervisor, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu ser necessário "antecipar os acontecimentos" e "reforçar o papel de um mercado de capitais, que é muito débil nalgumas das suas facetas em Portugal".

Para o Presidente da República, esta atuação permitirá tornar um "mercado de capitais naquilo que ainda não é": "uma alternativa efetiva a outras fontes de financiamento" para as empresas e à aplicação das poupanças das famílias.

Defendeu ainda que, a par do investimento tecnológico, da "necessidade de acompanhamento de múltiplas realidades que se vivem" e das alterações que ocorrem no quadro jurídico nacional europeu, o reforço do capital humano é "uma peça decisiva" para a CMVM, para o Governo de Portugal e para o Estado português.

"Sem esse reforço, todos os desafios que temos de enfrentar podem redundar em oportunidades perdidas na mudança para a construção de um país que queremos muitíssimo melhor", salientou.