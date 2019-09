Presidente da República condecorou a economista Teodora Cardoso

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta quinta-feira a economista Teodora Cardoso, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, elogiando-a pelo "sentido de missão e plena doação à causa pública".O chefe de Estado condecorou mais cinco personalidades na mesma cerimónia, que não foi tornada pública, mas foi posteriormente divulgada, esta quinta-feira ao fim do dia, através de um vídeo colocado no portal da Presidência da República na Internet.Os outros condecorados foram os vice-chefes do Estado-Maior da Armada e da Força Aérea, o vice-almirante Jorge Palma e o tenente-general José Fangueiro da Mata, respetivamente, o antigo bastonário da Ordem dos Farmacêuticos Francisco Carvalho Guerra, o médico cirurgião Alexandre Linhares Furtado e o historiador norte-americano John Cann, aposentado da Marinha dos Estados Unidos da América.De acordo com a Presidência da República, Teodora Cardoso recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, que distingue "quem houver prestado serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores".No discurso que fez nesta cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a ex-presidente do Conselho das Finanças Públicas pela sua dedicação "ao ensino da economia e das finanças, à pesquisa qualificada, desde o começo dos anos 70, à sua aplicação aos planos de fomento no domínio das obras públicas, ao serviço do Banco de Portugal".O Presidente da República destacou a sua participação "em negociações sensíveis com o Fundo Monetário Internacional (FMI) no Comité de Governadores da Comunidade Europeia e na representação ministerial envolvida na redação da proposta do Tratado da União Europeia - tudo culminando na presidência do Conselho das Finanças Públicas, com sentido de missão e plena doação à causa pública".Teodora Cardoso já tinha sido condecorada, em 2005, pelo então Presidente da República, Jorge Sampaio, com o grau de grande-oficial da Ordem do Infante D. Henrique.