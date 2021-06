O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que estabelece o regime jurídico do arrendamento forçado de prédios rústicos, no âmbito do ordenamento do território.









Na nota que dá conta da promulgação, o chefe de Estado salienta que atendeu aos “objetivos genéricos prosseguidos, em termos de política florestal, no quadro do desenvolvimento sustentável”, mas também ao facto de o diploma ter tomado em atenção a necessidade de acautelar a salvaguarda dos direitos dos proprietários.

De acordo com o Governo, este diploma visa tornar viáveis as intervenções definidas para as chamadas áreas integradas de gestão da paisagem, que visam promover a gestão de espaços agroflorestais em zonas de minifúndio e de elevado risco de incêndio. A medida permite que o Estado se substitua aos proprietários nos trabalhos considerados inadiáveis e que não sejam feitos voluntariamente.