Presidente do BCE deixa em aberto decisão da próxima reunião sobre juros

O Banco Central Europeu (BCE) irá ter uma "atitude aberta" em relação às próximas decisões sobre as taxas de juros, anunciou esta quinta-feira a presidente da instituição, Christine Lagarde, argumentando que tudo irá depender dos dados económicos.

"Temos uma atitude aberta quanto às decisões que vão ser tomadas em setembro e nas reuniões seguintes", disse a presidente do BCE, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Governadores.

O BCE anunciou esta quinta-feira uma nova subida dos juros em 25 pontos base e as atenções estavam agora centradas nas pistas que Christine Lagarde poderia dar sobre a próxima reunião.



A presidente do BCE explicou que o resultado da reunião de setembro "pode ser uma subida ou uma pausa", mas garantidamente não será um corte e destacou que mesmo que o BCE opte por manter inalteradas as três taxas de referência, tal "não quer dizer que seja definitivo".





"Estamos a entrar num período em que dependeremos dos dados económicos", afirmou.Garantido está, afirmou, o empenho em descer a inflação e levá-la em direção à meta de 2%.O Conselho de Governadores decidiu esta quinta-feira - numa decisão que Lagarde revelou ter sido unânime - uma subida da taxa de facilidade de depósito para 3,75%, da taxa de juro das principais operações de refinanciamento para 4,25% e da taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez aumentou para 4,5%.Lagarde adiantou ainda que o Conselho de Governadores não discutiu a redução do balanço do BCE.