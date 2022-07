Presidente do BCP sem prever subida do crédito malparado nos próximos 2 anos

O presidente da Comissão Executiva do BCP, Miguel Maya, disse esta quarta-feira não perspetivar nenhuma subida do crédito malparado nos próximos dois anos pela subida das taxas de juro do BCE, considerando este movimento um "processo de normalização da política monetária".

"Não se está a verificar uma subida dos juros para patamares que são para fora da normalidade. Fora da normalidade é o que temos ainda hoje que é taxa zero", referiu Miguel Maya na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do banco no primeiro semestre.

Questionado sobre o impacto da subida das taxas de juro, iniciadas na semana passada pelo Banco Central Europeu (BCE), o presidente executivo (CEO) do BCP afirmou que não perspetiva "para os próximos dois anos nenhuma subida dos NPL [sigla em inglês para 'non-performing loans', créditos em incumprimento], com base naquilo que tem a ver com aumento das taxas de juro".