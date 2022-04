Presidente dos Açores anuncia 'voucher' de 35 euros para turistas na ilha de São Jorge

O presidente do Governo dos Açores anunciou esta sexta-feira um 'voucher' de 35 euros a quem visite e pernoite na ilha de São Jorge, assegurando "total prontidão e capacidade de resposta" das forças no terreno no âmbito da crise sismovulcânica.

"O posto de turismo estará preparado para entregar o 'voucher' para os visitantes usarem na sua deslocação, em qualquer despesa. Quem se desloque a São Jorge, com pernoita, terá este voucher de 35 euros. Sem burocracia. Parece-nos um estímulo justo e adequado", adiantou José Manuel Bolieiro, em São Jorge, explicando ser uma medida para incentivar o turismo naquela ilha do arquipélago açoriano.

O presidente do Governo Regional dos Açores, que hoje regressou a São Jorge, falava aos jornalistas após o 'briefing' sobre a crise sismovulcânica, que começou em 19 de março e que, até às 16h00, teve 29.974 abalos registados pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) e 256 sentidos pela população.