Presidente executivo do BCP reitera críticas ao mecanismo de capitalização contingente

O presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP lamentou esta sexta-feira que na discussão em torno da auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco se continue a esquecer o "inaceitável" mecanismo de capitalização contingente criado para financiar o banco.

"Eu vejo todos estes comentários em torno do relatório, de um lado e do outro, e pergunto: A única coisa que me parece que está profundamente errada é a única coisa [sobre a qual] não vejo as pessoas falarem: Como é que corrigimos o mecanismo das contribuições de uma forma equilibrada, para que os bancos [portugueses] possam competir com os outros bancos da zona euro?", afirmou Miguel Maya em declarações aos jornalistas à margem da conferência 'Millennium Talks', promovida no Porto pelo BCP para debater o investimento empresarial.

Lamentando que "ninguém preste atenção a um tema que devia ser central", o líder do BCP enfatizou que "condiciona a capacidade de os bancos portugueses apoiarem a economia".