Presidente executivo do Montepio ganhou 395 mil euros em 2022

O presidente executivo do Montepio ganhou mais de 395 mil euros de remuneração bruta em 2022, segundo o relatório e contas de 2022, divulgado esta quarta-feira pelo banco na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o documento, o ano passado, foram pagos aos membros dos órgãos de administração e fiscalização mais de dois milhões de euros.

O salário mais alto foi pago a Pedro Leitão, presidente executivo do Montepio, de 395,479 mil euros, seguindo-se o de Manuel Ferreira Teixeira, presidente do Conselho de Administração ('chairman'), de 225,958 mil euros.

Quanto a remuneração variável, o relatório e contas diz que "não foi atribuída nem paga qualquer componente variável de remuneração aos membros dos órgãos de administração e de fiscalização", nem prémios ou participação nos lucros, e que não existe também "quaisquer montantes diferidos para pagamento".

Quanto à direção de topo, refere o documento que a 28 pessoas foram pagos, em 2022, 2,560 milhões de euros de remuneração fixa e 1,485 milhões de euros de remuneração variável. Em média foram pagos 144 mil euros a cada diretor de topo.

Já a nove responsáveis de unidades de negócio significativas foram pagos 920 mil euros de remuneração fixa bruta (não houve remuneração variável). Em média, 102 mil euros a cada um.

Por seu lado, a 12 responsáveis por funções de controlo foram pagos 853 mil euros de remuneração fixa, numa média de 71 mil euros.

O relatório e contas refere ainda que o Montepio concluiu, em setembro do ano passado, a dissolução voluntária e a liquidação do Banco Montepio Geral Cabo Verde e que espera concluir este ano a venda do Finibanco Angola ao Access Bank.

O banco tem vindo a reduzir as participações internacionais para manter o "foco no mercado doméstico".

Em 2022, o Banco Montepio teve lucros de 33,8 milhões de euros, cinco vezes mais do que os 6,6 milhões de euros registados no final de 2021.

A semana passada foram já divulgados os resultados do primeiro trimestre, de lucros de 35,3 milhões de euros mais do triplo face aos 11,4 milhões de euros do mesmo período de 2022, beneficiando do aumento das taxas de juro dos créditos.

No final de março, o grupo Banco Montepio tinha 3.409 trabalhadores, mais três do que em dezembro passado. A rede do Montepio em Portugal manteve-se em 239 agências.

O banco Montepio é detido pela Associação Mutualista Montepio Geral.