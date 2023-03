A prestação do crédito à habitação aumenta novamente este mês, refletindo a subida da taxa Euribor nos vários prazos. Para quem tem um empréstimo indexado à Euribor a 6 meses, no valor de 150 mil euros, a 30 anos, com um ‘spread’ (margem de lucro do banco) de 1%, a prestação vai subir 185,5 euros para cerca de 728 euros.









