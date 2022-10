O valor da prestação mensal dos créditos à habitação concedidos no último trimestre disparou em setembro, em média, para os 26 euros, face ao mês anterior. A culpa é do aumento crescente das taxas de juro. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira mostram que o montante a pagar aos bancos a cada mês se fixou nos 471 euros, mais cerca de 6% face a agosto deste ano.









