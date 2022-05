Em abril, pagar a prestação da casa implicou desembolsar para o banco mais 12 euros mensais do que no mês anterior, no caso do crédito à habitação contraído durante os três últimos meses, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).



O peso das dívidas salta à vista quando o estudo se debruça sobre os contratos celebrados nos três últimos meses, com a taxa de juro a subir de 0,831% em março para 0,857% em abril.









Ver comentários