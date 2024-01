Prestação da casa sobe mais de 58 euros já este mês

A prestação do empréstimo à habitação vai subir em janeiro para todos os contratos indexados a taxas Euribor que sejam revistos este mês, agravando-se 58,38 euros no prazo a 12 meses, segundo simulações feitas pela Associação para a Defesa do Consumidor - Deco.



Trata-se da subida menos acentuada desde meados de 2022, mas, ainda assim, o valor da mensalidade a pagar ao banco para quem tem um empréstimo para comprar casa à taxa variável de 12 meses sobe para 776,06 euros, contra os 717,68 euros que foram exigidos ao longo do último ano.









