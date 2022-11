A prestação da casa paga ao banco no crédito à habitação vai disparar este mês, sobretudo nos contratos indexados à Euribor a seis e 12 meses. De acordo com simulações realizadas pela Deco/Dinheiro&Direitos, há aumentos das mensalidades superiores a 234 euros, no caso dos empréstimos cuja taxa é revista anualmente em novembro.









