O valor médio mensal das prestações dos créditos à habitação subiu três euros e fixou-se em 260 euros em maio, indicam os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Já é o segundo mês consecutivo com subidas nas “taxas de juro implícitas no conjunto dos contratos de crédito à habitação”, que, no quinto mês do ano, atingiram os 0,826%, tendo estado nos 0,805% em abril, revela o INE.









