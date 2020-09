Prestações de dívidas do IRS vão ser automáticas

O Ministério das Finanças está a preparar um novo despacho que prevê a adesão automática dos contribuintes com dívidas de IRS até 5 mil euros a planos de prestações. A medida entrará em vigor nos próximos dias, confirmou ao CM fonte oficial do Ministério das Finanças.Até aqui, a adesão tinha de ser solicitada formalmente à Autoridade Tributária através do site ou nas repartições até 15 dias após a data limite para a liquidação do imposto. No caso do IRS, os contribuintes viam o prazo para liquidação cessar a 31 de agosto, tendo de solicitar o plano prestacional, oficialmente, nos 15 dias seguintes. Muitos destes contribuintes deixavam escapar o prazo, sendo que este ano o risco de entrada em incumprimento por muitos devedores poderia ser ainda maior dadas as dificuldades associadas ao atendimento presencial nas repartições com marcação.Fonte oficial das Finanças explica ao CM que o diploma entrará em vigor esta semana, pelo que abrangerá os trabalhadores com dívidas que tinham até 15 de setembro para solicitar os planos prestacionais.No caso das empresas, a adesão automática às prestações também se aplica aos montantes de IRC em falta até ao valor máximo de dez mil euros.