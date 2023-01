As prestações dos empréstimos à habitação agravam-se este mês, sobretudo nos contratos indexados aos prazos mais longos da Euribor. No caso de um crédito de 150 mil euros, a 30 anos, com um spread de 1%, à taxa a seis meses, a despesa mensal aumenta 184,90 euros, face à última revisão em julho, passando a 678,60 euros.









Ver comentários