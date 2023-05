As famílias que têm direito à ajuda do Estado no seu crédito à habitação já podem pedir ao banco a respetiva bonificação. Se todos os elementos estiverem corretos, as instituições financeiras devem responder no prazo de 10 dias e a primeira bonificação no empréstimo deve chegar já na prestação de junho, apurou o CM junto do Ministério das Finanças.









