Primeira fase do TGV custa mais 600 milhões de euros

A oposição deu, na terça-feira, luz verde, no Parlamento, à resolução do PS relativa à construção da linha de alta velocidade Lisboa-Porto. Só a ligação entre a Cidade Invicta e Soure, no distrito de Coimbra, referente aos dois primeiros troços do chamado TGV, tem um custo estimado de 3,550 mil milhões de euros, mais 600 milhões do que o previsto, segundo informação avançada na terça-feira pelo jornal online ‘Eco’.O concurso público internacional referente ao primeiro troço do chamado TGV, entre Porto e Oiã, no distrito de Aveiro, deverá avançar na próxima semana, disse na terça-feira o primeiro-ministro, António Costa. O troço em causa tem um custo estimado de 1,950 mil milhões de euros. Caso o projeto não fosse lançado agora, o País perderia cerca de 729 milhões de euros em fundos europeus.Refira-se que o custo previsto da primeira fase da linha de alta velocidade, entre Porto e Soure, é superior a 3,5 mil milhões de euros. Quando o projeto foi apresentado, em setembro de 2022, o valor estimado era de 2,950 mil milhões de euros.A inflação, que levou ao aumento das matérias-primas necessárias a esta obra, é a razão apontada pelo executivo para explicar a subida de custos.No debate parlamentar de terça-feira, o PSD confirmou que votaria a favor da resolução do PS sobre o projeto de alta velocidade. Embora a oposição no seu todo tenha viabilizado o projeto, não poupou críticas aos atrasos no seu arranque.A linha entre Porto e Lisboa deverá estar concluída na totalidade após 2030 e permitirá a ligação numa hora e quinze minutos, contra as atuais duas horas e 49 minutos.