Primeira fatura Covid-19 soma 2,5 mil milhões

É a primeira grande fatura da pandemia; o défice das contas públicas agravou-se em mais de 2,5 mil milhões de euros face ao período homólogo de 2019. Do lado da receita foram menos 869 milhões de euros em impostos que entraram nos cofres do Estado, em virtude de adiamentos, desemprego e suspensão das execuções fiscais (sem contar com a quebra da Segurança Social).Entrou menos dinheiro e saiu muito mais. Até maio, segundo a execução orçamental divulgada esta sexta-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), a primeira com João Leão como ministro das Finanças, além da referida quebra de receita, a degradação do saldo reflete ainda um aumento da despesa, de 951 milhões de euros, associado às medidas de layoff (453 milhões de euros), aquisição de equipamentos na saúde (169 milhões de euros) e outros apoios suportados pela Segurança Social (144 milhões de euros). A acrescer a este montante estão mais 597 milhões que saíram dos cofres do Ministério das Finanças para fazer face a vários tipos de despesas relacionados com a Covid-19.As Finanças indicam ainda que os pagamentos em atraso reduziram-se em 469 milhões de euros face a maio de 2019, sendo esta descida explicada pela diminuição dos pagamentos em atraso no SNS em 499 milhões de euros, o que reflete um mínimo na série histórica.