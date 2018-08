Ryan Air garante que todos os voos saíram em dia de greve na Irlanda

Trinta voos já tinham sido cancelados antecipadamente. Protestos têm-se repetido em bases da empresa por toda a Europa.

Por Lusa | 10:54

A Ryanair informou esta sexta-feira que os primeiros 26 voos da operação de Dublin foram operados sem problemas, "graças aos esforços da maioria (75%) dos pilotos que estão a trabalhar normalmente" nesta quarta greve dos pilotos irlandeses.



A informação foi divulgada pelas 10h00 pela transportadora aérea de baixo custo, que na quinta-feira condenou o anúncio da quinta greve dos pilotos de bases irlandesas, desde 12 de julho.



Os irlandeses decidiram paralisar no próximo dia 10, altura em que devem também parar os pilotos da Alemanha, Holanda, Suécia e Bélgica.



Na rede social Twitter, a transportadora tinha informado que o sindicato dos pilotos irlandeses, FORSA, tinha acedido ao convite para uma reunião e que esperava que o encontro se realizasse na terça-feira.



Porém, mais tarde, na quinta-feira, o FORSA anunciou que avançava mais um protesto por não estar a ser possível um acordo porque a companhia continua a colocar pré-condições para as negociações.



O sindicato tem argumentado que as reuniões podem ser mediadas por uma terceira parte, enquanto recorda as exigências de melhores condições de trabalho e transparência e justiça nos processos de transferência de bases.



O FORSA voltou a criticar a possibilidade levantada pela Ryanair de transferir operações para a Polónia, o que poria em perigo 300 empregos, entre os quais 100 de pilotos.



Em resposta, a Ryanair afirmou "condenar" o anúncio de uma "greve desnecessária em vez de se aceitar um convite para reunir a 07 de agosto" e reafirmou a necessidade de retirar pilotos de outras transportadoras desta "disputa".



A greve desta sexta-feira levou ao cancelamento antecipado de 20 de 300 voos previstos, afetando 3.500 passageiros, os mesmos números apontados pela Ryanair para a nova greve de 10 de agosto na Irlanda.



Na semana passada, tripulantes de cabine de Itália, Portugal, Espanha e Bélgica estiveram em greve para reclamar, nomeadamente a aplicação das leis laborais nacionais e não da irlandesa.