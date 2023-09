O presidente da TAP, Luís Rodrigues, disse esta quarta-feira ser “um grande defensor da privatização” da companhia aérea, acreditando que o processo “vai correr bem”.





“Amanhã [quinta-feira] deverá ser um grande dia”, disse Luís Rodrigues, numa intervenção no World Aviation Festival, em Lisboa, numa alusão à aprovação prevista para esta quinta-feira do decreto-lei para a reprivatização da companhia aérea, que vai detalhar as condições da operação.