Vários problemas de acesso ao Portal da Autoridade Tributária (AT) vão levar o Governo a adiar o prazo para pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) até sexta-feira, apurou o CM junto de fonte das Finanças. Os problemas, que ficaram resolvidos ao fim da manhã, impediam os contribuintes de aceder ao Portal para cumprir as suas obrigações fiscais, nomeadamente, o pagamento da última prestação de IMI cujo prazo terminava esta quarta-feira.









