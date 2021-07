Processar IVA atrasa encomendas nos CTT

O novo regime de IVA para encomendas de fora da União Europeia está a provocar atrasos nas entregas nos CTT, sobretudo desde o início do mês com o fim da isenção do imposto, apurou o CM. As queixas multiplicam-se nas caixas eletrónicas e aos balcões mas a empresa justifica os problemas com a informatização do desalfandegamento e com o facto de nem todos estarem devidamente informados.“O atual processo de desalfandegamento assenta unicamente num portal definido para o efeito”, esclarece ao CM fonte oficial dos CTT, confirmando a transferência do serviço e o fim do atendimento presencial. Ou seja, todo o processo é feito online, mediante registo no portal, envio de documentos da encomenda em pdf e emissão de guia de pagamento do imposto.