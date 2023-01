A produção automóvel em Portugal atingiu no ano passado o segundo valor mais elevado de sempre, com um total de 322 404 viaturas, uma subida de 11,2% face a 2021, revelou esta sexta-feira a ACAP - Associação Automóvel de Portugal. Estes números só foram ultrapassados em 2019, ano que antecedeu a pandemia da Covid, quando saíram das fábricas instaladas no País um total de 345 688 veículos.









