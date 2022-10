O último verão foi dos mais secos e quentes de que há memória e já era de esperar que várias culturas ficassem afetadas com a seca. A par da castanha, a azeitona pouco cresceu nas oliveiras e estimam-se quebras na ordem dos 50%.



Em Trás-os-Montes, a situação é preocupante. Grande parte dos agricultores vivem do setor e os prejuízos no bolso dos transmontanos vai ter um impacto considerável.









