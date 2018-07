Produção de eletricidade da EDP sobe sete por cento no primeiro semestre

De acordo com os dados da empresa liderada por António Mexia, no período de referência, o fator médio de utilização ficou "estável".

Por Lusa | 20:34

A produção de eletricidade da EDP subiu sete por cento no primeiro semestre, em comparação com o período homólogo, fixando-se em 30.190 Gigawatts-hora (GWh), foi esta terça-feira comunicado ao mercado.

"A produção total de eletricidade aumentou sete por cento no primeiro semestre de 2018 face ao primeiro semestre de 2017, com um crescimento de 28 por cento na produção a partir de fontes renováveis", lê-se na informação enviada pela empresa energética à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com os dados da empresa liderada por António Mexia, no período de referência, o fator médio de utilização ficou "estável", apesar de recursos eólico e solar "mais fracos" no segundo trimestre de 2018.