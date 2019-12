Produção de vinho reduziu 18% no Algarve

O Algarve regista uma diminuição de 18% na produção de vinho na atual campanha de 2019/2020, em comparação com a campanha anterior, de acordo com dados do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). A região algarvia contraria, assim, a tendência do conjunto do País, que aponta para um aumento global na ordem dos cerca de 7%.Segundo a IVV, a produção algarvia cifra-se em quase 1,4 milhões de litros de vinho, enquanto na campanha anterior atingiu um valor um pouco acima de 1,7 milhões - essa foi mesmo a melhor campanha dos últimos anos.Atualmente, o Algarve conta com mais de quatro dezenas de produtores de vinho, incluindo uma cooperativa, a Única. Mais do que a quantidade, a aposta passa pela qualidade, tendo sido já obtidos diversos prémios a nível internacional.Na campanha passada o Algarve tinha registado a maior produção desde 2010/2011, com mais de 1,7 milhões de litros de vinho.Silves, Lagoa, Tavira, Portimão, Albufeira e Loulé são os concelhos mais importantes em termos vitivinícolas. No passado quase todo o vinho algarvio era tinto, mas ao longo dos últimos anos tem havido uma aposta forte nos brancos e rosés, que são muito procurados pelos consumidores estrangeiros.Têm vindo também a ser plantadas novas vinhas.Das 14 regiões vitivinícolas do continente e regiões autónomas, houve uma subida de produção em oito delas e uma descida nas restantes. O Algarve foi a que teve a maior quebra.Em termos de quantidade por regiões, o Algarve regista a menor produção do continente. Só os Açores produzem menos vinho, segundo o IVV.