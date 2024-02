Produção industrial recua 2,8% em 2023

O Índice de Produção Industrial diminuiu 2,8% em 2023, após ter aumentado 0,3% no ano anterior, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, o agrupamento de "bens intermédios" registou a variação média anual negativa mais acentuada, de -4,4% (variação nula no ano anterior), enquanto o agrupamento de "bens de investimento" registou a única variação positiva, de 1,4% (3,4% em 2022).

O índice correspondente à secção das "indústrias transformadoras" situou-se em -3,8%, após um aumento de 1,6% em 2022.

No mês de dezembro de 2023, o Índice de Produção Industrial registou uma quebra homóloga de 5,0% (-1,1% no mês anterior), sobretudo penalizado pelo agrupamento de "energia", sem o qual o índice agregado teve uma variação de -3,1% (-2,9% no mês precedente).

A taxa de variação da secção das "indústrias transformadoras" situou-se em -3,9% (-4,5% em novembro).

No último mês do ano passado, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, sendo que o agrupamento de "energia" apresentou o contributo mais influente para a variação do índice total (-2,5 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -13,2% (7,0% e 1,2 pontos percentuais no mês anterior).

Por sua vez, o agrupamento de "bens de consumo" contribuiu com -1,2 pontos percentuais, tendo passado de uma variação homóloga de -4,3% em novembro, para -3,8% no mês em análise, enquanto os agrupamentos de "bens intermédios" e de "bens de investimento" contribuíram com -0,7 e -0,6 pontos percentuais, em resultado de variações homólogas de -2,0% e de -3,7%, respetivamente (-2,2% e -1,2% em novembro).

Na variação mensal, o Índice de Produção Industrial registou um recuo de 0,8% em dezembro face a novembro (3,7% no mês anterior), enquanto no quarto trimestre de 2023 o índice agregado diminuiu 2,5% face ao trimestre homólogo (no trimestre anterior esta variação tinha sido -4,6%).