A vigilância feita pela Deco Proteste aos bens alimentares permitiu detetar que, em quatro dias, entre o fim do IVA Zero e o início desta semana, 14 produtos dos 41 selecionados subiram acima de 6%, a taxa mais baixa aplicada. Iogurtes líquidos, óleos alimentares e o atum em posta com azeite são alguns dos produtos com aumentos superiores a 10% (ver infografia).









