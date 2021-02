Programa Apoiar com 560 milhões de euros aprovados e 440 milhões de euros pagos

O ministro do Planeamento indicou hoje em Lisboa, que no âmbito do programa Apoiar, destinado aos setores mais afetados pela pandemia, já foram aprovados apoios na ordem dos 560 milhões de euros, 440 milhões de euros dos quais pagos.

"Estão aprovados apoios na ordem dos 560 milhões de euros. Deste valor, 440 milhões de euros já foram transferidos para os beneficiários", avançou Nelson de Souza, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar de Economia.

Lançado em 2020, o programa Apoiar.pt atribui subsídios a fundo perdido às empresas com quebras de faturação decorrentes das medidas de mitigação do risco de contágio pela covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.474.437 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.086 pessoas dos 799.106 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.