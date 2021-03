Programa Apoiar reabre candidaturas, alarga setores abrangidos e reforça apoios

As candidaturas ao programa Apoiar vão ser reabertas pelo período de uma semana, estando abertas a novos setores económicos e com um aumento em 50% dos limites máximos de apoio para empresas com quebra de faturação superior a 50%.

"Na próxima semana vamos proceder à reabertura das candidaturas ao programa Apoiar original, vamos também começar a proceder ao pagamento dos reforços das verbas para os novos limites que estabelecemos (e a que podem aceder também as empresas que já beneficiaram do programa) e o dia 25 de março é o objetivo que temos para abrir os avisos para os novos setores e os novos empresários elegíveis", anunciou hoje o ministro da Economia e da Transição Digital.

Na conferência de imprensa de apresentação das novas medidas de apoio ao emprego e às empresas decididas no Conselho de Ministros da passada quinta-feira, Pedro Siza Vieira disse que as candidaturas à primeira fase do Apoiar foram encerradas no final de janeiro porque "o ritmo de candidaturas que então se verificava já era muito reduzido".