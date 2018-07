Programador de Fortnite distribui jogo gratuitamente e torna-se bilionário

Moeda virtual que pode ser trocada durante o jogo é o segredo.

Tim Sweeney transformou Fortnite num fenómeno fazendo algo que parece uma loucura: decidiu distribuir o jogo gratuitamente.

A estratégia fez dele um bilionário, avança o Jornal de Negócios.

Num sector repleto de sucessos estrondosos, como Candy Crush e Pokémon Go, a popularidade de Fortnite não é surpreendente, mas as suas receitas sim. Desde o lançamento da versão actual, em Setembro, até o final de Maio, Fortnite arrecadou mais de 1,2 mil milhões de dólares, segundo a SuperData Research. No início de Junho, já tinha sido jogado por 125 milhões de pessoas.