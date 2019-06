Projeto na Comporta deixa ‘voar’ licença

Foi anunciado com pompa e circunstância como o primeiro grande projeto turístico do pós-crise em Portugal, em 2014.O Comporta Dunes Hotel & Spa, do Grupo Espírito Santo (GES), era um complexo hoteleiro de 5 estrelas a instalar no concelho de Grândola e que devia estar construído em julho de 2016.Esta sexta-feira, por despacho da secretária de Estado do Turismo, perdeu a licença de utilidade turística.Integrado no conjunto de empresas da Rioforte, a empresa do GES que agrupava as participações não financeiras da família Espírito Santo, o Comporta Dunes Hotel & Spa chegou a contar com a presença do então ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, no lançamento do projeto, já que o empreendimento teve o apoio, através de um contrato de investimento, da AICEP e deveria integrar verbas do QREN.Questionado pelo, o Ministério da Economia explicou que a Herdade da Comporta esgotou o prazo de validade de 30 meses para execução do empreendimento."Este empreendimento turístico nunca foi construído, pelo que não foram cumpridas as condicionantes impostas no despacho" que atribui a licença, em 2014.Por isso, frisa o Governo, "procedeu-se agora à revogação da utilidade turística atribuída por incumprimento do projeto, através do despacho da Secretária de Estado do Turismo".O empreendimento Comporta Dunes Hotel & Spa previa a construção de 36 moradias, com uma área total de 36,5 hectares, um hotel com 40 unidades de alojamento e spa, assim como um campo de golfe de 18 buracos.O projeto representaria um investimento de 92 milhões de euros.O hotel estava projetado para nascer junto à aldeia do Carvalhal, perto da praia do Pego.Este empreendimento nada tem que ver com os lotes de terreno adquiridos à Gesfimo, também da Rioforte, pela empresária Paula Amorim.