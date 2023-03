Proposta de Lei de Programação Militar prevê investimento de cinco mil milhões até 2034

A proposta de Lei de Programação Militar aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros prevê um montante global de investimento de 5.570 milhões de euros até 2034, o que representa "um aumento de 17,5% face à lei em vigor".

Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional, tutelado por Helena Carreiras, resume a proposta de Lei de Programação Militar (LPM), aprovada em Conselho de Ministros, que estabelece o investimento público em meios e equipamentos para as Forças Armadas no período entre 2023 e 2034.

"O montante global de investimento ascende a 5.570 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17,5% face à lei em vigor (mais 830 milhões de euros)", refere a nota, indicando que esta é a LPM "mais elevada de sempre".

No que toca a "recuperação dos défices de manutenção, sustentação e modernização dos meios existentes", a proposta prevê um investimento de 2.418 milhões de euros, que corresponde a 43% do total previsto no documento do Governo. Esta rubrica tem, segundo o ministério, "um aumento do investimento superior a 96% face ao previsto na atual LPM".

