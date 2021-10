Proposta do Bloco de Esquerda sobre fim do corte nas pensões custa 200 milhões de euros

para que seja retirada a aplicação do fator de sustentabilidade,

ao Governo na segunda-feira um conjunto de nove propostas que quer ver inscritas no do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) para poder viabilizar o documento no Parlamento, onde se inclui o recálculo das pensões de carreiras longas e de profissões de desgaste rápido.

O recalculo da pensão seria feito, segundo os bloquistas, mediante o pedido do pensionista e o "montante resultante do recálculo das pensões é aplicável às pensões pagas após 1 de janeiro de 2021", eliminando-se assim o fator de sustentabilidade, nas sucessivas flexibilizações do regime de reforma antecipada ocorridas desde 2017.

A proposta do Bloco de Esquerda para que se proceda ao recálculo das pensões de carreiras longas e de profissões de desgaste rápido,poderá ter um impacto orçamental anual de 200 milhões de euros, avança a imprensa nacional esta quarta-feira.A estimativa é do próprio Bloco de Esquerda que apresentou

Em 2021, o fator de sustentabilidade representa um corte de 15,5% nas reformas antecipadas.